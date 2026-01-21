İlginizi Çekebilir

Karmod'dan Tunus'a konteyner şantiye ihracatı

İSTANBUL - Karmod, Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus'ta petrol sahasına konteyner şantiye mobilizasyonu kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tunus'ta kurulumu tamamlanan 504 metrekarelik konteyner mobilizasyon yapıları, petrol çıkarma sahasında ofis amaçlı kullanılacak.

Tam demonte kaynaksız birleşimli modelle üretilen yapılar, deniz yoluyla sevk edilerek limandan petrol sahasına ulaştırıldı. Proje kapsamında çalışma ofisleri ile WC ve duş üniteleri teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Konteyner İhracat Müdürü Muzaffer Doğrul Ergüçlü, Kuzey Afrika lokasyonunda yer alan Tunus, Cezayir ve Libya'da yeni mobilizasyon projeleri gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Uzun ömürlü konteyner yapılarının petrol çıkarım sahalarında özellikle tercih edildiğine dikkati çeken Ergüçlü, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Yüksek kalite standartlarında üretilen konteyner yapılarımız uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip. Petrol çıkarma gibi uzun soluklu çalışmaların yürütüldüğü şantiye sahalarında konteyner yapılarımız özellikle tercih ediliyor. Yapılarımız bu sahalarda 30 yıla yaklaşan sürelerde kullanılabiliyor. Tam demonte kaynaksız birleşimli modelimizle konteyner yapılarımızı dünyanın her ülkesine kolayca ulaştırma imkanına sahibiz."




