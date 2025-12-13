Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak

İSTANBUL - Karsan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Borçelik Teknik Akademi işbirliğiyle meslek liselerinde öğrenim gören kız öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasını amaçlayan yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, sosyal hayatı ve eğitimi desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Karsan, ILO ve Borçelik Teknik Akademi ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Düzenlenen imza törenine sendikaların yanı sıra Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temsilcileri de katılım sağladı.

Şubat 2026'da başlayıp Haziran 2026'da tamamlanacak kapsamlı bir eğitim ve gelişim programını içeren proje, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrikli Araçlar Laboratuvarı'ndaki kız öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmeyi, özgüven ve liderlik kapasitelerini artırmayı, çalışma hayatındaki haklar konusunda farkındalık kazandırmayı ve sanayi sektöründe istihdam edilebilirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

- Eğitimler 4 farklı başlıkta gerçekleştirilecek

Söz konusu lisedeki Karsan Elektrikli Araçlar Laboratuvarı'nda, 12'nci sınıf kız öğrencilerine yönelik yeni projenin, 4 modülde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu kapsamda çalışmalar arasında şunlar yer alıyor:

"ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü Tanıtımı, Karsan Tanıtımı & Borçelik Tanıtımı, Gelecek Atölyesi Programının Tanıtımı, Çalışma Yaşamında Ayrımcılığın Önlenmesi ve Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve Enerji Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Özgeçmiş oluşturma, Temel Mülakat Becerileri gibi eğitimler. Etkin iletişim becerileri, takım içi rol alma ve dayanışma. Panel: İlham veren kadın mühendisler, Kadın Mühendisler ve Mentorluk Programı."

Programın "Tanıtım ve Farkındalık" kısmına öğrenciler, öğretmenler ve veliler, "İş Hayatına Hazırlık" kısmına 25 öğrenci, "Kişisel Beceriler" kısmına 25 öğrenci, "Kişisel Beceriler" içerisindeki "Mentorluk" kısmına ise 10 öğrenci dahil edilecek.

Projenin önemli ortaklarından Borçelik ise çelik ve ağır sanayi sektöründe kadınların varlığını güçlendiren uygulamalarıyla bu işbirliğine önemli bir deneyim kazandırıyor.

- "Eşitlikçi ve kapsayıcı üretim kültüründe sektörün referans markalarından biri haline geldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, projenin toplumsal fayda odaklı bir sosyal sorumluluk girişimi olduğunu belirtti.

Baş, bu güçlü işbirliğinin kız öğrencilerin teknik alanlarda daha görünür, donanımlı ve cesur bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sunarken, Karsan'ın sosyal sorumluluk anlayışıyla fırsat eşitliğini güçlendirme kararlılığını da yansıttığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"2019'da ILO ile başlayan kurumsal dönüşüm yolculuğumuz sayesinde, eşitlikçi ve kapsayıcı üretim kültüründe sektörün referans markalarından biri haline geldik. Şimdi bu yaklaşımı öğrenci düzeyine taşıyor, kız öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyerek iş hayatına daha güçlü başlamalarını hedefliyoruz. Karsan olarak mesleki eğitime tam destek vermeye devam edeceğiz."

Karsan İnsan Kaynakları Direktörü Mücahit Korkut da protokolün, Karsan'da yıllardır yürüttükleri eşitlik odaklı dönüşümün sahaya yansıması niteliğinde olduğunu kaydederek, "Proje ile kız öğrencilerin gelişim yolculuğunu destekleyerek geleceğin iş hayatına güçlü şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve kadın rol modeller yetiştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Genç kadınların ihtiyaç duydukları becerileri ve özgüveni kazanmalarına destek oluyoruz"

ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan da işbirliğinin, işletmelerin insanların yaşamlarında nasıl somut ve olumlu bir değişim yaratabileceğinin güçlü bir örneği olduğunu aktardı.

Hassan, bunun aynı zamanda, tüm kadın ve erkeklerin çalışma yaşamında ayrımcılıktan uzak, eşit haklara sahip olmasını sağlamaya yönelik ILO misyonunu yansıttığını ifade etti.

Ayrımcılığın tesadüfen ortaya çıkmadığına, toplumdaki eşitsiz güç ilişkilerinden ve köklü toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından beslendiğine dikkati çeken Hassan, şunları kaydetti:

"Bu durum özellikle teknik alanlarda kadınların fırsatlara erişimini kısıtlamaktadır. Karsan ve Borçelik ile güçlerimizi birleştirerek genç kadınların ihtiyaç duydukları becerileri ve özgüveni kazanmalarına destek oluyoruz. Aynı zamanda şirketlerin, yeteneklerin önünü kesen yapısal engelleri ortadan kaldırmalarına yardımcı oluyoruz."

Hassan, bunun hem hak temelli bir yaklaşımı yansıttığını hem de iş dünyası açısından güçlü bir değer yarattığını belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerleten şirketlerin daha yüksek verimlilik, daha güçlü yenilik kapasitesi ve küresel pazarlarda daha yüksek rekabet gücü elde ettiğini vurguladı.

ILO Türkiye Direktörü Hassan, "Türk Metal ve MESS'in bu süreçte aktif sosyal ortaklar olarak yer almasından da büyük memnuniyet duyuyorum. Bu girişimin, daha fazla işletmeyi eşit fırsatlara yatırım yapmaya ve genç kadınların potansiyelini ortaya koyabileceği çalışma ortamları oluşturmaya teşvik edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Borçelik İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Demirer ise Borçelik olarak sürdürülebilirlik stratejilerini Borusan Holding'in "İklim, İnsan ve İnovasyon" odağıyla yürüttüklerini, cinsiyet eşitliğini bu yaklaşımın temel bir parçası olarak ele aldıklarını vurguladı.

Kadınların sanayide daha görünür, güçlü ve daha eşit şekilde yer almasını, toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerine dikkati çeken Demirer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işbirliği, geleceğin kadın mühendislerine, teknisyenlerine ve liderlerine doğrudan yatırım niteliği taşıyor. Borçelik Teknik Akademi'nin uzmanlığıyla genç kızlara gerçek üretim deneyimi kazandırmaktan, onların özgüvenini ve mesleki yetkinliğini artırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."