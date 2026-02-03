Kaş Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Kaş Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Demirhan, meclisin açılışında yaptığı konuşmada, Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Dere Mahallesi'ndeki kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 kadastro bilirkişisinin seçilip oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarındaki Kültür Merkezine "Kaş Atatürk Kültür Merkezi" isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda, belediyeye 4 damperli kamyon ve 1 panelvan minibüs alınması oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci oturumda, Kaş Belediyesi zabıta memurlarına 2026 mali yılında maktu fazla mesai ücretinin aylık brüt 4 bin lira olarak belirlenmesine karar verildi.

Toplantıda, Kaş Belediyesinin yeni kurulan Gelir Müdürlüğü için ödenek tertibi açılması ve 16 milyon 577 bin lira ödenek aktarılması da kabul edildi.



