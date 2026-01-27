İlginizi Çekebilir

Adana'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı
Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı
Osmaniye’de işçi taşıyan servis minibüsü otoyolda alev alev yandı
Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu
Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı

Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı

Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kaş-Demre D-400 kara yolunun Yavu Mahallesi mevkisinde yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yol kısa sürede beyaza büründü.

Yoğun dolu ve sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.

Yolun ulaşıma kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Sürücüler, dolu nedeniyle kayganlaşan zemin konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.



Yurt Dünya 27.01.2026 22:08:49 0
Anahtar Kelimeler: kaş-demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

2

Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı

3

Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı

4

Osmaniye’de işçi taşıyan servis minibüsü otoyolda alev alev yandı

5

Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

6

Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

7

İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor

8

İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı

9

Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu

10

Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi