İlginizi Çekebilir

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Osmaniye’de 36 yıllık öğretmene duygusal veda
Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi
CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
AK Parti Osmaniye’den 28 Şubat Mesajı: Darbeci zihniyete karşı mücadelemiz sürecek
Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı

Kaş

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı

ANTALYA - Kaş Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

Genel Cerrahi uzmanları Doç. Dr. Umut Gündüz ve Dr. Saim Berçin tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın göğüs boşluğuna ilerlemiş olan mide, yeniden karın boşluğuna alınarak diyaframdaki fıtık onarıldı.

Hastaya aynı seansta reflü cerrahisi uygulandı. Böylece hem anatomik bozukluk giderildi hem de hastanın reflü şikayetlerinin önüne geçildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta, operasyon sonrası ilk gün sorunsuz şekilde beslenmeye başladı. Genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede taburcu edildi.

Başhekim Opr. Dr. Ömer Erkam Arslan, ameliyatın Kaş Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Arslan, ameliyatı yapan Doç. Dr. Umut Gündüz, Dr. Saim Berçin ve ekibine teşekkür etti.



Yurt Dünya 28.02.2026 15:45:37 0
Anahtar Kelimeler: kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Amacımız Kimseyi “Yemek” Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı

2

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

3

Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı

4

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

5

Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6

Osmaniye’de 36 yıllık öğretmene duygusal veda

7

Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi

8

CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

9

AK Parti Osmaniye’den 28 Şubat Mesajı: Darbeci zihniyete karşı mücadelemiz sürecek

10

Lokman Hekim Hastanesinden çocuklarda alerjiye karşı gereksiz diyet uyarısı