Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde karla kaplanan ormanlık alan, havadan görüntülendi.

Turistik ilçenin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi'nin 1560 rakımlı Kuruova Beli mevkisi ve Gömbe Yaylası'nın yüksek kesimlerindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Karla kaplanan ormanlık alan ve kıvrılarak uzanan kara yolu, güzel görüntü oluşturdu.

Deniz, kum ve güneşiyle ünlü Kaş'ın kış aylarındaki doğal güzelliğini sergileyen manzara, havadan görüntülendi.



