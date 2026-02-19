Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Kaş

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpüp başına koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıyan öğrenci ödüllendirildi.

İlçedeki Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen "Bayrak Sevgisi" temalı programda 5. sınıf öğrencisi Kadir Çatalkaya'nın yere düşen bayrağı kaldırarak öpüp başına koymasını bir veli cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü izleyenler duygulanarak Kadir'i takdir etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, örnek davranışı dolayısıyla Kadir'i kutlayarak hediye olarak Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve Nutuk verdi.

Aydeniz, "O gün orada aslında bir velimiz bahçenin tamamını çekerken, o anda öğrencimizin bayrağı yerden alıp başının üstüne koyduğunu görmüyor, tekrar izlediğinde fark ediyor. Tabii bunu görünce bizim yüreğimiz ısındı. İyi ki Kadir var. Hepinizi alkışlıyorum." dedi.

Kadir Çatalkaya ise "Bayrak sevgisi töreni yapıyorduk. Arkadaşlarım bayrak topluyordu. O esnada arkadaşımdan bir tane bayrak düştü. Onu alıp öpüp başıma koydum. Bayrağın yere düştüğünü gördüğümde çok kötü hissettim ve öptüm, başıma koydum. Bayrak bizim kutsal işaretimiz. Bayrak, bizim şehitlerimizin kanıyla boyandı. Biz de onu daima korumalıyız. Bayrak, bizim vatanımızı temsil ediyor, Türkiyemizi temsil ediyor. Onun için en değerlimiz, onu korumalıyız. Bayrağımız hiçbir zaman yerde kalmayacak." diyerek duygularını ifade etti.

Görüntüyü çeken Ramazan İkiz de "O gün okulumuzun bayrakla ilgili programına davetliydik. Öğrencilerimizin videosunu çekmiştim. Fark ettik ki Kadir’imiz orada yere düşen bayrağı alıyor ve öpüyor. Çok duygulandık. Böyle bir anı da çok güzel oldu.” diye konuştu.



