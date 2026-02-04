Katılım Emeklilik'in Erken BES katılımcı sayısı yıllık yüzde 97 büyüdü

İSTANBUL - Katılım Emeklilik Erken Bireysel Emeklilik Sistemi'nin katılımcı sayısı, 4 yılda yaklaşık 15,4 kat artarak yıllık ortalama yüzde 97 büyüdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), uzun vadeli birikim ve yatırım aracı olarak sunduğu avantajlarla etkili tasarruf aracı olmaya devam ediyor. Özellikle 18 yaş altı katılımcıların sisteme ilgisi artarak sürerken, BES hem bireysel tasarrufları destekleyen hem de Türkiye ekonomisine uzun vadeli kaynak sağlayan güçlü yapısını muhafaza ediyor.

BES, 18 milyon katılımcı ve 2 trilyon liraya ulaşan fon büyüklüğüyle Türkiye'nin en uzun vadeli tasarruf aracı olma yolunda gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Sistem, sürdürülebilir büyümesini yalnızca devlet katkısına değil, güçlü organizasyon yapısına, artan fon çeşitliliğine ve uzun vadeli performansına dayandırıyor. Son 5 yılda ortalama yüzde 824 getiri sağlayan BES fonları, enflasyonun üzerinde performanslarıyla yatırımcılarına uzun vadeli değer sunmayı sürdürüyor.

BES aynı zamanda, bireylerin emeklilik dönemine yönelik güvenli birikim yapmalarını sağlarken, uzun vadeli fonlar aracılığıyla sermaye piyasalarına ve reel sektöre de önemli katkılar sunuyor.

Sistemin son yıllarda en hızlı büyüyen alanlarından biri de 18 yaş altı BES oldu. Uygulamanın başladığı 2021 sonunda BES içindeki 18 yaş altı katılımcı oranı yüzde 2,4 seviyesindeyken, 2025 sonu itibarıyla yüzde 14,9'a ulaştı. 2021 sonunda 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 181 binin biraz üzerindeyken, 2026 ocak ayı itibarıyla bu sayı 1 milyon 900 binin üzerine çıktı.

Sadece 2025 yılı içinde, 18 yaş altı BES katılımcı sayısı yaklaşık 300 bin kişi artarak yüzde 18,8 büyüdü. Sektörün öncü ve yenilikçi şirketlerinin başında gelen Katılım Emeklilik, Erken BES ürünüyle 18 yaş altı BES alanında da dikkati çekici performans sergiledi.



Katılım Emeklilik Erken BES'i tercih edenlerin sayısı 2021 yılı sonunda 12 bin 605 iken, Ocak 2026 sonu itibarıyla bu sayı 194 bin 938'e ulaştı. Böylece Katılım Emeklilik'in Erken BES katılımcı sayısı dört yılda yaklaşık 15,4 kat artarak yıllık ortalama yüzde 97 civarında bir büyüme kaydetti.

Katılım Emeklilik'i 2025 yılı içinde ise tercih eden 18 yaş altı katılımcı sayısı yaklaşık 37 bin kişi artarak yüzde 23,6 büyüdü. Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'de BES sistemindeki 18 yaş altı katılımcıların yaklaşık yüzde 10,20'si Katılım Emeklilik Erken BES'i tercih etti. Geçen yılı 63 milyar lira toplam fon büyüklüğüyle tamamlayan Katılım Emeklilik, 2025 ocak sonu itibarıyla 76 milyar lira fon hacmine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin, çocukları için erken yaşta uzun vadeli birikim yapmanın önemini her geçen gün daha iyi kavradığını belirtti.

Sincek, "Erken BES, sadece finansal bir yatırım değil, çocukların geleceğine yapılan bilinçli ve sürdürülebilir bir birikim tercihi olarak öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

