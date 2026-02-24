Katılım Emeklilik'ten "Emeklilik Gelir Planı" katılımcılarına özel sağlık sigortası hediyesi

İSTANBUL - Katılım Emeklilik, "Emeklilik Gelir Planı"na geçen bireysel emeklilik katılımcılarına yönelik özel sağlık sigortası hediyesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında, belirli şartları sağlayan "Emeklilik Gelir Planı" katılımcılarına ücretsiz sağlık sigortası sunulacak.

Katılım Emeklilik'in "Sağlıklı BES" kampanyası çerçevesinde, mevcut bireysel emeklilik sözleşmesine sahip katılımcılar ve diğer emeklilik şirketlerinden aktarım yoluyla sisteme dahil olan ve Emeklilik Gelir Planı'na geçen katılımcılar bu imkandan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında oluşturulan sağlık sigortası poliçesi yalnızca katılımcıyı kapsıyor ve prim ödemesinin tamamı Katılım Emeklilik tarafından karşılanıyor. Sigorta teminat kapsamı, katılımcının emeklilik gelir planına giriş tarihindeki toplam fon büyüklüğüne göre belirleniyor. Fon büyüklüğü hesaplamasında devlet katkısı dahil toplam birikim esas alınıyor.

Katılımcılar, bireysel sağlık sigortalarında geçerli olan kazanılmış haklar ile ömür boyu yenileme garantisi gibi haklardan, genel ve özel sigorta şartları çerçevesinde yararlanmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında katılımcılardan herhangi bir prim katkısı veya ek ödeme talep edilmiyor.

Kampanyadan, Katılım Emeklilik'te bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan ya da başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen ve Katılım Emeklilik'e ait Emeklilik Gelir Planı'na geçen katılımcılar yararlanabiliyor. Emeklilik gelir planına en fazla 64 yaşında katılan katılımcılar için sağlık sigortası, gerekli şartların sağlanması halinde 75 yaşına kadar her yıl yenilenebiliyor.

Kampanya 31 Aralık'a kadar devam edecek. Emeklilik gelir planının sona ermesi veya başka bir emeklilik şirketine aktarılması durumunda kampanya kapsamında sunulan sağlık sigortası da sonlandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, emekliliğin yalnızca birikimlerin devreye girdiği bir dönem olmadığını belirtti.

Sincek, emekliliğin aynı zamanda yaşam kalitesinin korunmasının da büyük önem taşıdığı bir süreç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sektörde bir ilke imza attığımız Sağlık Sigortası hediyeli Faizsiz Emeklilik Gelir Planı kampanyamızla katılımcılarımıza emeklilik dönemlerinde finansal güvenceye ek olarak sağlık alanında da destek sunmayı amaçlıyoruz. Bireysel emeklilik sistemini, hayatın farklı ihtiyaçlarına cevap veren bütüncül bir yapı olarak ele alıyoruz."