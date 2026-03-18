Katılımevim'de üst düzey atama

İSTANBUL - Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ Genel Müdürlüğü görevine Nuh Suat Karataş getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Katılımevim'de üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti.

Finans sektörünün tecrübeli isimlerinden Nuh Suat Karataş, Katılımevim'in teknoloji odaklı büyüme ve sürdürülebilirlik vizyonuna liderlik etmek üzere genel müdürlük görevine atandı.

"Yeni nesil finansal çözümler" hedefiyle yoluna devam eden Katılımevim'de Karataş, şirketin finansal yapısına yenilikçi stratejileriyle liderlik edecek.

Güçlü sermaye yapısı ve Türkiye genelindeki yaygın hizmet ağıyla faaliyetlerini sürdüren Katılımevim, yeni dönemde sürdürülebilirlik ve istikrarlı finansal yapıyı korumayı hedefliyor. Karataş'ın yönetiminde, Türkiye genelindeki şube ağı ve müşteri temas noktaları üzerinden hizmet standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.

Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlayan Nuh Suat Karataş, yüksek lisansını işletme yönetimi alanında yaptı.

Kariyerine katılım bankacılığı sektöründe başlayan Karataş, Türkiye Finans Katılım Bankası bünyesinde 16 yıl boyunca farklı yönetim kademelerinde görev aldı. 2022 yılında tasarruf finansmanı sektörüne geçiş yaparak Eminevim'de satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Karataş, genel müdür olarak Katılımevim'in yeni dönem vizyonuna katkı sunacak.

- "Büyüme hamlelerine hız vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuh Suat Karataş, yeni organizasyon yapısıyla müşteri memnuniyeti odaklı sürdürülebilir büyüme hamlelerine hız vereceklerini belirtti.

Karataş, "Hedefimiz, geleneksel tasarruf kültürünü modern finansın teknolojik imkanlarıyla buluşturarak, müşterilerimize çevik ve güvenilir bir yol arkadaşlığı sunmak. Güven üzerine inşa ettiğimiz bu finansal mimariyi, gençliğin dinamizmiyle sektörde standartları belirleyen bir noktaya ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.