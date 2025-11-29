İlginizi Çekebilir

Kayınvalidesinden yadigar evi müzeye dönüştürdü

HATAY - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesinde oturan 61 yaşındaki Özgül Delis, kayınvalidesinden yadigar evde geçmişte kullanılan eşyaları sergiliyor.

Delis, Erzin Halk Eğitim Merkezinden 2017'de emekli olmasının ardından Türkiye'nin farklı kentlerindeki müzeleri ziyaret etti.

Bu ziyaretlerden esinlenen Delis, 4 yıl önce vefat eden kayınvalidesinden kalma evi müzeye dönüştürmeye karar verdi.

Delis, iki odası ve salonu bulunan evin içerisindeki eşyaları düzenledi.

Geçmişte kullanılan mutfak ve ev eşyalarından tarım aletlerine çok sayıda malzemenin yer aldığı eve Delis, cansız mankenler de yerleştirdi.

Delis, "Özgül'ün Müzesi" adını verdiği ve içerisinde eski ütülerden dikiş makinelerine daktilodan gaz lambalarına kadar çok sayıda eşyanın yer aldığı evi 3 yıl önce ziyarete açtı.

Adeta geçmişe yolculuk yaptıran evi, Hatay'ın yanı sıra farklı kentlerden gelenler ziyaret ediyor.

- "Herhangi bir ücret talep etmiyorum"

Özgül Delis, AA muhabirine, müzeye dönüştürdüğü evin üst katında kendisinin oturduğunu söyledi.

Kayınvalidesinden kalan ve kullanılmayan evi müzeye dönüştürerek güzel bir hale getirdiğini anlatan Delis, burayı ziyaret edenlerden olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Delis, yaklaşık 90 yıllık evde, perdelerden halı ve kilimlere, duvarda asılı mutfak eşyalarına kadar her unsurun geçmişte kullanıldığı şekliyle yer aldığını dile getirdi.

Evde mevcut eşyaların yanı sıra yakın çevresinden topladığı eşyaların bulunduğunu belirten Delis, şöyle konuştu:

"Gittiğim her yerde müze vardı, ben de kendi yöremi tanıtmak amacıyla yaptım. Gelen misafirlerimden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Bu işi severek yapıyorum. Gelenlere de elimden geldiği kadar nasıl bir misafire davranılıyorsa öyle davranıyorum, hizmetimi yapıyorum. Memnun ayrılıyorlar, teşekkür ediyorlar, seviniyorum. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. İnsanlarla tanışıp sohbet etmek hoşuma gidiyor. Hiç kimse de 'Ne gereği var, bunu niye yaptın?' demedi. 'Çok iyi yapmışsın, bilmediğimiz şeyleri gördük, nereden akıl ettin?' diyorlar. Herkes memnun."



29.11.2025
