Kayseri'nin yerel bakliyat ürünleri CarrefourSA'da satışa sunuldu

İSTANBUL - CarrefourSA, Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker işbirliğiyle yerli bakliyat üretimini destekleyerek hazırladığı yeni ürün seçkisini satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yerel kalkınmayı destekleyen projeleri kapsamında Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker işbirliğine gitti.

Kayseri'nin tarımsal potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmeyi amaçlayan çalışma sonucunda yerli üretim Carrefour marka 1 kilogramlık nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimek, ramazan ayı itibarıyla market reyonlarında yerini aldı.

Kayseri Şeker'in tesislerinde üretilen ve Kayseri Valiliği himayesinde gerçekleştirilen süreçle yerel çiftçinin pazara erişiminin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırılması hedefleniyor.

- "Kamu ve özel sektör dayanışmasının somut örneklerinden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, 32 yıldır yerel üretimin ve sürdürülebilir tarımın en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirtti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker ile hayata geçirdikleri işbirliğinin kamu ve özel sektör dayanışmasının somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin bereketli topraklarında yetişen yerli üretim nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimeği, markamızla ve yüksek kalite standartlarımızla müşterilerimize sunuyoruz. Bu projenin hem üreticimiz için bereketli bir kazanç hem de tüketicimiz için güvenilir bir seçenek olacağına inanıyoruz. Yerel üretimin gücüne duyduğumuz güvenle 2026 yılında da sürdürülebilir tarıma ve bölgesel ekonomiyi destekleyen yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."



