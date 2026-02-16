İlginizi Çekebilir

Kazak Sinema Günleri Antalya'da başladı

ANTALYA - Kazakistan Antalya Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "Kazak Sinema Günleri" Antalya'da başladı.

Antalya Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki etkinlik kapsamında, Kazakistan'ın tarihini ve kültürel mirasını konu alan filmler sinemaseverlerle ücretsiz buluşturuluyor.

Gösterimlerde, Kazakistan Devleti'nin kuruluş süreci ile hanlık dönemini anlatan yapımlar beyaz perdeye taşınıyor. Programın açılışında "Ulu Dala Tanı" filmi izleyiciyle buluştu.

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev, AA muhabirine, Kazak filmlerini Antalya'da izleyiciyle buluşturmayı uzun süredir arzu ettiklerini söyledi.

Etkinliğe katkı sunan Kepez Belediyesine teşekkür eden Kanafeev, film günlerinin iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Filmlerin Kazak tarihi ve milli ruhunu yansıttığını ifade eden Kanafeev, "Bu filmleri Türk kardeşlerimize de göstermek istiyoruz. Kazak kültürünün daha yakından tanınmasını ve iş birliğinin güçlenmesini amaçlıyoruz." dedi.

Etkinlik, yarın "Jeruyık" ve "Kaytadan" filmlerinin gösterimiyle sona erecek.



