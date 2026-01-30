Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Solmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Solmaz, "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'ya ait "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde tercihini Khames Alrefi'n "Tarihin şahidi" karesinden yana kullanan Solmaz, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Solmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" adlı karelerini tercih etti.

Kaymakam Solmaz, AA muhabirlerinin fotoğrafları ile yıl içinde yaşanan olayları tekrar hatırladıklarını belirtti.

Karelerde dünyada yaşanan acıyı, hüznü, sevinci gördüklerini anlatan Solmaz, şunları söyledi:

"Bizi sevindiren fotoğraflar arasında spor kategorisinde Kemer'in önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Şampiyonası'nın son etabında dereceye giren uluslararası yarışçının son anının yakalandığı bir kare var. Deniz seviyesinde başlayan ve ilçemizin en üst seviyesi olan Tahtalı Dağı'nda finalini gördüğümüz bir yarışma. O seviyeye çıktığımızda gökyüzüyle tabiri caizse birleşiyor gibi oluyoruz. Orhan Bey, böyle bir kareyi yakalamış. Bu kadar değerli fotoğrafların arasında Kemer'i gördüğümüz için mutlu olduk."

Solmaz, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



