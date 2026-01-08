Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde, yaklaşık 1,5 yılda 239 bin 112 sağlık işlemi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasının yanında yer alan merkezde, kadın doğum, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, iç hastalıkları gibi 12 poliklinikte hizmet sunuluyor.

Yaklaşık 1,5 yılda merkezin en çok ziyaret edilen polikliniği fizik tedavi ve rehabilitasyon oldu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak sağlık hizmetlerini doğrudan vatandaşa ulaştırdıklarını belirtti.




