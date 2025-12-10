İlginizi Çekebilir

Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi

ANTALYA - Kepez Belediyesi tarafından emekli olan belediye personeline yönelik program düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, emekli belediye personeliyle kahvaltıda bir araya gelerek, geçmişteki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kepez'in bugün geldiği noktada çalışanların emeği bulunduğunu aktaran Kocagöz, "Belediyecilik çok güzel bir iş, hem çoluk çocuğunuzun rızkını çıkarıyorsunuz, hem de dua alıyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olamaz." ifadesini kullandı.

İlçenin sorunlarına da değinen Kocagöz, sel baskınları bölgesindeki dere yatağında kalan gecekonduların yıkımlarının gönül rızasıyla başarıyla tamamlandıklarını belirtti.

Programda, Kocagöz, personele plaket verdi.





