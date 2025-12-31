Kepez'de yeni yıl öncesinde fırınlar denetlendi

ANTALYA - Kepez Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yeni yıl öncesinde ilçedeki fırınlarda denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında 8 fırın ziyaret edildi.

Kontrollerde, işletmelerin temizlik, hijyen ve üretim standartları gibi kriterlere dikkat edildi.

Ayrıca, ambalajlı ekmek ürünlerinde üretim ve son kullanma tarihleri de denetlendi.

Denetimler sonunda 3 iş yerine açma ve çalışma belgesi olmadığı, 3 iş yerine hijyen kurallarına uymadığı ve 1 iş yerine de eksik gramajlı ekmek üretimi nedeniyle idari yaptırım kararı tutanağı düzenlendi.