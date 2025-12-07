İlginizi Çekebilir

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı
Osmaniye'de otobüsün tıra çarptığı kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep'te defnedildi
Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
Hatay'da kadınların yaptığı süt reçeli sofraları süslüyor
Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı
Kepez'e hayvan barınağı yapılacak
Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım:

Kepez'e hayvan barınağı yapılacak

Kepez

Kepez'e hayvan barınağı yapılacak

ANTALYA - Kepez Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve modern koşullarda yaşamalarını amaçlayan hayvan barınağı inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 14 bin 497 metre kare alana inşa edilecek barınak, modern ve doğa ile uyumlu yapısıyla hayvanlar için önemli bir yaşam alanı olacak.

Barınak içerisinde, yönetim binası, veterinerli muayene ve tedavi binası, hayvan bakım binası, misafirler için otopark ve etkinlik alanları, korunmaya muhtaç hayvanlar için 3 barınma alanı ve 5 doğal yaşam alanı yer alacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hayvanlar için yapabilecekleri en güzel adımın doğal yaşam alanı oluşturmak olduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kanayan yarayı en kısa sürede sevgiyle saracaklarını aktaran Kocagöz, "Burası, Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen yaklaşık 15 bin dönümlük bir alan. Aşama aşama inşa ediyoruz. Burada hiçbir ağaca zarar verilmedi, tamamen boş ve taşlık bir alan. Yaklaşık 1500 hayvan kapasiteli bir barınak olacak." ifadesini kullandı.



Yurt Dünya 7.12.2025 13:49:21 0
Anahtar Kelimeler: kepez'e hayvan barınağı yapılacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

2

Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

3

Osmaniye'de otobüsün tıra çarptığı kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep'te defnedildi

4

Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

5

Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

6

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

7

Hatay'da kadınların yaptığı süt reçeli sofraları süslüyor

8

Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı

9

Kepez'e hayvan barınağı yapılacak

10

Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım: