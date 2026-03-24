Kepez'e Otizm Parkı yapılıyor

Kepez

Kepez'e Otizm Parkı yapılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde otizmli bireylerin fiziksel, duyusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek park yapılıyor.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sütçüler ile Gazi mahalleleri arasındaki park alanı, otizmli bireyler için hazırlanıyor.

3 bin 500 metrekare alan, otizmli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik duyarlı, erişilebilir ve güvenli bir kamusal alanı olarak inşa ediliyor.

Otizmli bireylerin fiziksel, duyusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan parkta, kauçuk zeminli oyun ve etkinlik alanları, tırmanma, zıplama ve müzik aktivitelerine uygun ekipmanlar ile eğitim ve terapi alanları yer alacak.

Ayrıca yürüyüş parkuru, mini piknik ve yarı açık oturma alanları ile çocukların ve ailelerin güvenli, konforlu ve destekleyici bir ortamda bir araya gelmesi hedefleniyor. Parkta güvenliği ön planda tutacak bir kontrollü giriş-çıkış sistemi ve güvenlik kulübesi yer alacak. Duyusal algıyı destekleyen renk ve dokuya sahip zeminler, yönlendirmeyi kolaylaştıran renk geçişleri ile çocukların güvenli ve konforlu bir şekilde vakit geçirmesi sağlanacak. Peyzaj çalışmalarıyla ise sakinleştirici ve doğal bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Otizm Parkı, otizmli bireyler ve aileleri için sadece bir oyun alanı değil, aynı zamanda sosyal etkileşim, eğitim ve terapi imkanları sunan özel bir yaşam alanı olacak.



