İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı
Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapılar kaldırılıyor
Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye'de altyapı sporcu taraması gerçekleştirdi
Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak
Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
Osmaniye’de hentbol alt yapı tarama ve teknik uyum programı düzenlendi

Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

Kepez

Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

ANTALYA - Kepez Belediyesi ve hayırsever desteğiyle, Kuzeyyaka Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi'ne ait arsaya inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda Vali Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan ve hayırsever Batuhan Özdere arasında imzalandı.

Kocagöz burada yaptığı konuşmada, "Geleceğin Kepezini el birliğiyle inşa ediyoruz. Kuzeyyaka Mahallemize kazandırılacak 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 25.02.2026 16:26:33 0
Anahtar Kelimeler: kepez'e yeni aile sağlığı merkezi yapılacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sen Okullarda Neyin Eğitimini Aldın?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

2

Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi

3

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

4

Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

5

Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı

6

Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapılar kaldırılıyor

7

Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye'de altyapı sporcu taraması gerçekleştirdi

8

Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

9

Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı

10

Osmaniye’de hentbol alt yapı tarama ve teknik uyum programı düzenlendi