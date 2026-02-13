Kesme çiçek ihracatında "aslanağzı" alternatif oldu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin kesme çiçek sektöründe lider konumdaki Antalya'da aslanağzı çiçeğinin (Antirrhinum) üretimine ve ihracatına başlandı.

Kesme çiçekte en fazla karanfil üretiminin yapıldığı kentte, alternatif türler de yaygınlaştırılıyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Flash Tarım ve Aktif Fide firması, daha ekonomik ve hastalıklara karşı daha dirençli olması dolayısıyla aslanağzı türünde geçen yıl ilk deneme üretimine başladı. Başarılı sonuç elde eden firma, yılda çift dikim yaparak ihracata yöneldi. İlk ihracatını Hollanda'ya gerçekleştiren firma, diğer Avrupa ülkelerine de ihracat yapıyor.

Firmanın üretim sorumlusu ziraat mühendisi Naci Faydacı, AA muhabirine, firma olarak yıllardır karanfil üretimi ve ihracatı yaptıklarını söyledi.

İhracattaki ürün çeşitliliğini artırmak için bu yıl ilk kez aslanağzı üretimine başladıklarını dile getiren Faydacı, "Aslanağzının karanfile göre üretimi daha hızlı, işçiliği daha az, hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı. Yol dayanımı fazla ve ekonomik olduğunu düşündüğümüz için ilk denemelerini yaptık. Parça parça üretim yapıyoruz çünkü ihracatı aralıkta başlıyor, mayısa kadar devam ediyor. Hızlı geliştiği için periyodik dikimler yapmak zorundayız. Yeni diktiğimiz fide de var, hasat ettiğimiz fide de var." diye konuştu.

Faydacı, tohumu yurt dışından aldıklarını ve firmada fide haline getirdiklerini belirtti.

Serada 7 dekarlık bir alanda çalıştıklarını anlatan Faydacı, yıl genelinde çift dikim yapabildiklerini ve 1 milyon dala yakın bir üretim potansiyeline sahip olduklarını kaydetti.

Tamamen ihracata yönelik üretim yaptıklarını aktaran Faydacı, "İhracata Avrupa ülkeleriyle başladık, şu anda iyi gidiyor, önümüzdeki yıllarda diğer ülkelere de göndermeyi düşünüyoruz. İlk sevkiyatlarımız başladı, bir aydır gönderim yapıyoruz. En fazla Hollanda'ya ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 13.02.2026 12:15:24 0
Anahtar Kelimeler: kesme çiçek ihracatında "aslanağzı" alternatif oldu

