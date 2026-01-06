KETEM’den serviks kanserine karşı erken teşhis çağrısı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de 31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de görev yapan Dr. İdil Şire, serviks kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak düzenli taramaların önemine dikkat çekti. Dr. Şire, ocak ayının tüm dünyada serviks ‘rahim ağzı’ kanseri konusunda farkındalık oluşturmak, korunma ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla “Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul edildiğini belirtti. Serviks kanserlerinin neredeyse tamamının HPV (İnsan Papilloma Virüsü) ile ilişkili olduğuna dikkat çeken Şire, HPV’nin çok yaygın bir virüs olmasına rağmen çoğu kişide bağışıklık sistemi tarafından kendiliğinden temizlendiğini ifade etti.
Yüksek riskli HPV tiplerinin kalıcı olması durumunda, yıllar içinde serviks kanserine yol açabileceğini vurgulayan Dr. Şire, bu sürecin genellikle yavaş ilerlediğini ve erken dönemde çoğu zaman belirti vermediğini söyledi. Serviks kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu belirten Şire, erken teşhis edildiğinde tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.
Türkiye’de 30–65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile ücretsiz serviks kanseri taraması yapıldığını hatırlatan Dr. Şire, bu testin rahim ağzından sürüntü örneği alınarak kısa sürede, ağrısız ve kolay bir şekilde uygulandığını ifade etti. KETEM’de yapılan tüm taramaların sonuçlarının titizlikle takip edildiğini belirten Şire, gerekli görülen durumlarda kişilerin ileri tetkik ve tedavi için uzman hekimlere yönlendirildiğini söyledi.
Ayrıca taraması yapılan kanser türleri hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti de verdiklerini dile getiren Dr. Şire, “Şikâyeti olmasa bile tarama yaş grubunda olan tüm kadınların düzenli olarak taramalarını yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. Erken teşhis hayat kurtarır” dedi. Dr. Şire açıklamasının sonunda, “Kanser taramalarınızı yaptırmak için sizleri de Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine bekliyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı. 



Osmaniye 6.01.2026
