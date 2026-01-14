Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Kalaylı'nın rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybeden babası Halil Kalaylı'nın için Abdulhamithan Camisi'nde tören düzenlendi.

Kalaylı'nın naaşı, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kale Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kalaylı'nın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve ilgililer katıldı.



