Kışın soğuk ve kuru hava cilt sorunlarını artırıyor

İSTANBUL - Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, kışın düşen sıcaklıklar ve kapalı alanlardaki nemsiz havanın, cilt bariyerini tehdit ettiğini belirterek, bu dönemde görülen kuruluk, kızarıklık, yanma ve kaşıntı gibi şikayetlerin yaygınlaştığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Makbule Dündar, kış aylarının gelmesiyle birlikte cilt kuruluğu ve hassasiyet şikayetlerinin dermatoloji polikliniklerinde artış göstermeye başladığını aktardı.

Dündar, özellikle soğuk hava ve kapalı ortamlardaki düşük nem seviyelerinin, cilt bariyerinin zayıflamasına yol açtığını kaydederek, kış mevsiminin cilt için en çok dikkat edilmesi gereken dönem olduğunu vurguladı.

Soğuk havanın cilt bariyerini zayıflattığını belirten Dündar, şöyle devam etti:

"Cilt kuruduğunda kızarıklık, yanma ve kaşıntı belirgin şekilde artar. Özellikle kuru yapılı ya da egzama yatkınlığı olan kişilerde durum daha şiddetli görülebilir. Bu nedenle nemlendirici seçimi kış aylarında daha kritik bir öneme sahip. Özellikle seramit ve hyalüronik asit içeren nemlendiricilerin kış aylarında tercih edilmesi gerekir. Nemlendiricilerin temel yapıtaşlarından biri hyalüronik asittir ve cildin su tutma kapasitesi üzerinde etkili olur. Bu içerikler kış aylarında cilt bakımının olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.

Dündar, atopik egzama gibi kronik cilt hastalığı bulunanlarda durumun daha da kötüleşebileceğini belirterek, soğuk havanın bu ciltlerde alevlenmeye neden olabileceğine dikkati çekti.

Güneşin etkisinin bu dönemde daha az olduğu için lazer, leke tedavisi, "peeling", akne izi tedavileri, cilt gençleştirme işlemleri için kış mevsiminin uygun bir dönem olduğunu anlatan Dündar, "Yaz boyunca yıpranan cilt kış aylarında toparlanabilir. Kış mevsimi olsa da güneşin olumsuz etkilerinin devam ediyor. Özellikle leke tedavilerine başlanan kişilerde en az 30 faktör güneş koruyucu kullanımı gereklidir." uyarısında bulundu.

Dündar, kış aylarında susama hissinin azaldığına dikkat çekerek, cilt sağlığı için su tüketiminin şart olduğunu ifade etti.

Günde en az 2-3 litre su tüketilmesi gerektiğini kaydeden Dündar, "Kış aylarında kızarıklık, yanma, kuruluk, kaşıntı veya leke şikayetleri artan kişilerin gecikmeden dermatoloji uzmanına başvurması gerekir. Cilt problemi ilerlemeden müdahale edilmesi daha iyi sonuç verir." değerlendirmesini yaptı.



