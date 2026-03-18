Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

İSTANBUL - Koç Holding'in 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim kurulu onaylandı.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, Nakkaştepe'deki holding merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, holdingin üst yönetimi ve hissedarları katıldı.



Toplantı sonucunda onaylanan yeni yönetim kurulunda Rahmi Koç şeref başkanı, Ömer Koç yönetim kurulu başkanı, Ali Koç da başkan vekili olarak görev aldı. Holdingin yeni yönetim kurulunda Semahat Arsel, Caroline Koç, İpek Kıraç ve aynı zamanda CEO'luk görevini yürüten Levent Çakıroğlu üye olarak yer aldı. Kurulun bağımsız üyeleri ise Peter Martyr, Ömer Önhon, Kudret Önen ve Umran Savaş İnan'dan oluştu.

Açıklamada faaliyet raporunda yer alan değerlendirmesine yer verilen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2025'in dünya ekonomisinde taşların yerinden oynadığı ve eski ezberlerin bozulduğu bir yıl olduğunu belirtti.



Yeni tesis edilmekte olan ekonomik düzenin nasıl şekilleneceğinin henüz netleşmediğini kaydeden Koç, "Ülkemizin sahip olduğu ekonomik, beşeri, stratejik ve coğrafi avantajların büyük fırsatlar yaratabileceğine yürekten inanıyorum. Koç Topluluğu olarak memleket ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Stratejilerimizi tarihi dönüşümü yorumlayarak tayin etmek zorundayız"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da değerlerin yerini çıkarların, istişare ve işbirliğinin yerini güç ittifaklarının aldığı riskli bir dünyanın şekillendiğini aktardı.

Uluslararası işlerin çerçevesini çizen kurumların ve kuralların akıbeti belirsizken, stratejilerini bu tarihi dönüşümü doğru yorumlayarak tayin etmek zorunda olduklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:



"Bu yıl Koç Topluluğu'nun 100. yaşını idrak ediyoruz. Çok daha iyisini başarmak ve Büyük Önder Atatürk'ün Türkiye için tayin ettiği muasır medeniyet hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İçinden geçilen tüm belirsizliklere rağmen, son 5 yılda yaptığımız 16,1 milyar ABD doları tutarındaki kombine yatırım, Koç Topluluğunun uzun dönemli stratejik bakış açısının ispati niteliğindedir."



- "Konsolide gelirler 64,3 milyar dolar oldu"

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise faaliyet raporu değerlendirmesinde, küresel belirsizlik ortamını şekillendiren zorlu etkenlere rağmen yılı güçlü ve sağlıklı bilanço sonuçlarıyla kapattıklarını ifade etti.



Konsolide gelirlerin 64,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiğini belirten Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Geçtiğimiz yıl kombine bazda 3,7 milyar ABD doları yatırım harcaması yaptık. 100. yaşımız sadece bir yıl dönümü değil, aynı zamanda Türkiye'ye ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızın güçlü bir beyanıdır. 31 Mayıs 1926 tarihinde merhum Vehbi Koç tarafından Ankara'da kurulan Koç Topluluğu bugün 60'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor, 155'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. 120 binden fazla çalışanı, 10 bine yakın bayisi ve yetkili servisi ile değer yaratan Topluluğumuz, Fortune Global 500'de yer alan tek Türk şirketi olma başarısını sürdürüyor."





