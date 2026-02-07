Kocaeli'de trafik kazasında ölen kıdemli üstçavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

İlginizi Çekebilir

Kocaeli

HATAY - Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay'ın cenazesi memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli'de dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Subatay'ın (38) cenazesi, Tevhid Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Subatay'ın cenazesi, Çatalhöyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Subatay'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



