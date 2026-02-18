Koçfinans'tan geleneksel kredi süreçlerine yapay zeka destekli çözüm modelleri

İSTANBUL - Koçfinans, geleneksel kredi süreçlerini yapay zeka destekli çözüm modelleriyle daha hızlı, ulaşılabilir ve kolay hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçfinans, 2019'da kurulan AR-GE merkezinde, 30 yıllık deneyimini son teknolojilerle birleştirerek müşterilerine ve iş ortaklarına kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor.

Sektöründe uçtan uca akıllı finansman modeline geçişte rol üstlenen şirket, kredi yaşam döngüsünün tamamını yapay zeka destekli, öğrenen ve ölçeklenebilir bir mimariyle yönetmeye başladı.

Şirketin veri, ileri analitik, yapay zeka ve iş zekası alanındaki yetkin takımının geliştirdiği entegre sistemle kredi başvurularında otomatik ve tutarlı karar mekanizmaları devreye alındı.

Aktif kredilerde erken risk tespitinin mümkün hale geldiği, tahsilat ve yasal takip süreçlerinde ise yapay zeka destekli yönlendirmelerle operasyonel etkinliğin artırıldığı sistemle kredi yaşam döngüsünün tamamı, tek bir akıllı mimari altında baştan sona ve kesintisiz yönetilebilir hale geldi.

Yapay zeka entegrasyonuyla iş süreçlerinde kısa sürede yüzde 28 verimlik artışı sağlanırken, risk oranlarında yüzde 13 iyileşme ile yüzde 30'a yakın ek hacim gerçekleşti.

Şirkette yapay zeka çalışmaları, makine öğrenmesi modelleri, RPA tabanlı otomasyonlar ve Agentic Al orkestrasyon yapılarıyla kullanılarak hem kredi süreçleri hem de çalışan deneyimi dönüştürülüyor.

- "Projenin en önemli çıktıklarından biri kurumsal dönüşüm oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçfinans BT ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, projenin en önemli çıktıklarından birinin teknolojik kazanımların ötesinde kurumsal dönüşüm olduğunu belirtti.

Finansman dünyası hızla gelişirken regülasyonların sıklıkla değiştiğini anlatan Kumuk, belirsizliklerin arttığını ve müşterilerin artık çok daha hızlı, kişisel çözümler beklediğini aktardı.

Kumuk, söz konusu dönüşüm için yola çıkarken, kredi yönetiminde fark yaratmak için doğru kararı, doğru zamanda almak gerektiğine inanıp çalışmaları bu hedefe odakladıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"AR-GE merkezimizi hayata geçirirken tek bir pusulamız vardı, müşteri... Bunun için müşteriyi merkeze alan, kişiselleştirilebilen, öğrenen ve zamanla gelişen ürünler tasarladık. Geldiğimiz noktada, kurduğumuz bu yapı sayesinde sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da cevap verebilen, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansman şirketi olma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz."

Yapay zekanın sürekli değişen rüzgarını arkalarına aldıklarını, sektörün riskleriyle uyumlanırken, yeni fırsatları da cesaretle değerlendirdiklerini kaydeden Kumuk, "Amacımız net, müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunarken, operasyonlarımızı daha verimli hale getirmek ve karlılığımızı artıran çözümler üretmek. Amacımıza doğru hareket ettiğimiz bu yolculukta daha şimdiden işlerimize etki eden sonuçlar alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.