Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, Eyüp Park AVM'deki mağazasını yenileyerek deneyim mağaza konseptine dönüştürdü.
Daha önce Fix formatıyla hizmet veren mağaza, yeni nesil mağazacılık anlayışıyla baştan tasarlanarak müşterilerin kullanımına sunuldu.
Akşemsettin Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde konumlanan mağaza, 1010 metrekarelik satış alanıyla şirketin ürün gamını kapsamlı deneyimle sunmayı hedefliyor.
Yenilenen konsept kapsamında mutfak, banyo, seramik, aydınlatma ve dekorasyon kategorilerinde çok sayıda ürün tek çatı altında buluşturuluyor.
Yeni mağaza kurgusu, müşterilerin ürünleri yalnızca raf üzerinde değil, gerçek yaşam alanı senaryoları içinde inceleyebilmesine olanak tanıyor.
Seramik, banyo ve mutfak kategorileri için oluşturulan deneyim alanları sayesinde müşteriler, satın alma öncesinde ürünleri karşılaştırma ve kullanım alanlarını hayal etme fırsatı buluyor.
Mağazada yer alan ilham alanları, farklı dekorasyon stillerini bir arada sunarak evini yenilemek isteyen müşterilere fikir veriyor.
Yenilenen mağazada dijital alışveriş deneyimi ön planda tutuluyor. Mağaza içinde yer alan kiosklar aracılığıyla şirkerin internet sitesi üzerinden ürün siparişi verilebiliyor ve mağazada bulunmayan ürünlere de erişim sağlanıyor.
Mağazada, açılışa özel olarak dekorasyon, aydınlatma ve ev gereçleri ürünlerinde yüzde 50 indirim müşterilerle buluşuyor.