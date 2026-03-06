Koçtaş'a Avrupa'dan perakende teknolojileri ödülü

İSTANBUL - Koçtaş, Koç Topluluğu'nun pazarlama teknolojileri şirketi Tanı işbirliğiyle hayata geçirdiği yapay zeka destekli "Joyalty" platformuyla Avrupa'da ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakende teknolojileri alanında Avrupa'nın prestijli organizasyonlarından Reta Awards kapsamında düzenlenen Reta Europe Retail Technology Awards'ta Koçtaş, "MarTech Innovation" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Ödlün kazanmasında, Koç Topluluğu'nun pazarlama teknolojileri şirketi Tanı işbirliğiyle geliştirilen kampanya ve sadakat yönetimi platformu Joyalty'nin satış kanallarında hayata geçirilmesi oldu.

Mağaza, e-ticaret ve mobil uygulama dahil tüm temas noktalarında devreye alınan bu platform sayesinde kampanya ve müşteri yönetimi süreçleri uçtan uca dijitalleşti.

API tabanlı mikro servis mimarisi üzerine inşa edilen Joyalty platformu sayesinde Koçtaş'ta pazarlama ekipleri kampanya kurgularını IT desteğine ihtiyaç duymadan dakikalar içinde hayata geçirebilir hale geldi.

Platform, kampanya yönetiminden hedeflemeye, sadakat süreçlerinden performans takibine kadar geniş bir operasyonel çeviklik sağladı.

Birleşik müşteri verisi altyapısının devreye alınmasıyla tüm kanallardaki müşteri verileri tekilleştirilerek merkezi bir yapıda toplanırken, kampanya planlama ve ölçümleme süreçleri tek merkezden yönetilmeye başlandı. Böylece Koçtaş, hem operasyonel verimliliğini artırdı hem de müşterilerine daha tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma kapasitesini ileri taşıdı.

Platformun sunduğu 360 derece müşteri görünümü sayesinde işlem geçmişi, kampanya katılımları, puan hareketleri ve üyelik statüleri tek ekranda izlenebilir hale geldi.

İnternet sitesi, mobil uygulama ve mağaza kanallarında üyelik bilgilerinin eş zamanlı güncellenmesi tüm temas noktalarında tutarlı bir deneyim sağladı.

Gerçek zamanlı kampanya tetikleme altyapısı ve gelişmiş müşteri segmentasyon kabiliyetleri ise hedefleme doğruluğunu artırarak müşteri deneyimini daha kişiselleştirilmiş bir yapıya taşıdı.