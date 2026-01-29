Koleksiyon Mobilya'dan 2025 yılında 80 milyon lira net kar

İSTANBUL - Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, finansal ve parasal kalemlerin etkisine rağmen yılı 80 milyon lira net karla kapattıklarını bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Malhan, Koleksiyon Mobilya olarak 2025 yılını güçlü operasyonel karlılık ve sağlam nakit üretimiyle tamamladıklarını aktardı.

Yıl boyunca odaklarının, faaliyet ölçeğini korurken mali disiplini ve karlılık yapısını sürdürülebilir biçimde yönetmek olduğunu aktaran Malhan, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 2 milyar lira seviyesinde gerçekleşen hasılat, Koleksiyon Mobilya'nın pazardaki konumunu ve üretim kapasitesini teyit ederken, yüksek brüt karlılık yapısı iş modelimizin sağlamlığını açık bir biçimde yansıttı. Operasyonel giderlerin kontrollü yönetimi sayesinde esas faaliyetlerimizden pozitif ve sağlıklı bir kar üretmeye devam ettik. 2025 yılında şirketimiz 390 milyon lira EBITDA elde ederken, yüzde 20 seviyesinde gerçekleşen EBITDA marjı, Koleksiyon Mobilya'nın operasyonel dayanıklılığını ve güçlü nakit yaratma kabiliyetini ortaya koydu. Bu performans, üretim gücümüz, marka değerimiz ve etkin yönetim anlayışımızın somut bir yansıması."



Malhan, finansal ve parasal kalemlerin etkisine rağmen yılı 80 milyon lira net karla kapatmış olmalarının, şirketin dengeli bilanço yapısını ve etkin risk yönetimini gösterdiğini belirtti.



Operasyonel güçleri ve nakit üretme kapasitelerinin 2025 yılında da sürdürülebilirliği koruduğuna değinen Malhan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Önümüzdeki dönemde operasyonel verimlilik, finansal optimizasyon ve seçici büyüme stratejilerimizle bu güçlü yapıyı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Koleksiyon Mobilya, güçlü operasyonel karlılığı, nakit üretme kapasitesi ve kurumsal yönetim anlayışıyla paydaşları için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam edecek."





