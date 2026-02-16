Konyaaltı ilçesinde ramazan öncesi işletmeler denetlendi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçedeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçe sakinlerinin sağlıklı gıdaya ulaşması için yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, okul kantinleri, restoranlar, fırınlar ile halkın ortak kullanım alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri kontrol etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe sakinlerinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesinin en temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Kotan, halk sağlığını koruyan bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.



