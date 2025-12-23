İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı
Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı
Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor
Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek
Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi
Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı
GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı
Isparta’da bir lisede çevre duyarlılığı sosyal deneyi yapıldı
Getmobil Seri A yatırım turunda 22 milyon dolar yatırım aldı
AKM'de "Erişilebilir Tiyatro" yeni sezonda da devam ediyor

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesince düzenlenen spor kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İsmet Selekler Kompleksi'nde düzenlenen kurslarda, pilates, yoga, futbol, basketbol, tenis, pickleball, judo ve eğitsel oyunlar branşlarında eğitim veriliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporun toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Kurslarla, herkesin spor ve sağlıklı yaşam imkanlarına daha rahat erişmesini hedeflediklerini aktaran Kotan, "Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması, gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmesi ve yetişkinlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 23.12.2025 14:05:11 0
Anahtar Kelimeler: konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ara Yollara El Atın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı

2

Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı

3

Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor

4

Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

5

Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi

6

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

7

GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

8

Isparta’da bir lisede çevre duyarlılığı sosyal deneyi yapıldı

9

Getmobil Seri A yatırım turunda 22 milyon dolar yatırım aldı

10

AKM'de "Erişilebilir Tiyatro" yeni sezonda da devam ediyor