Kozan ilçesinde Öğretmenler Günü mangal etkinliğiyle kutlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla okul bahçesinde mangal etkinliği düzenlendi.
Halit Dağlı İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğretmenler, davul zurna eşliğinde çalan şarkılarla eğlendi.
Mangal ateşinde kebap pişiren öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü eğlenerek geçirdi.
Okul müdürü Seyban Karaköse, gazetecilere, kendilerine adanan günü yöresel bir anlayışla kutlamak istediklerini söyledi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik de katıldı.