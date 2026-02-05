İlginizi Çekebilir

Kozan'da 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayaktını kaybedenler için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda anma programı düzenlendi.

Etkinlikte afetlerde kullanılan ekipmanlar sergilendi ve 6 Şubat depremlerini konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Koz-Yar İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bünyamin Akbulut, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Akbulut, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlikte, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından dua edildi.



