Kozan

Kozan'da hastane önünde bekleyenlere çorba ikram edildi

ADANA - Kozan ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, hastane önünde yakınlarını bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kozan Devlet Hastanesi önünde etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Yavuz, vatandaşların yanında olmayı görev bildiklerini kaydederek, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çorba ikramı, hem dayanışmamızı pekiştirmek hem de vatandaşlarımızın gönlünü ısıtmak için küçük ama anlamlı bir adım. Kozan gençliği olarak halkımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



16.12.2025 14:37:46
