KSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş göreve başladı

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş görevine başladı.

Avşar Yerleşkesi'nde rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından Prof. Dr. Okumuş'a çiçek verilerek rektörlük binişi giydirildi.

Rektör Okumuş ise üniversiteye verdiği hizmetlerden dolayı eski Rektör Vekili Ak'a teşekkür belgesi takdim etti.

Okumuş, görev değişimlerini bir bayrak yarışı olarak gördüğünü belirterek, üniversitenin akademik ve kurumsal gelişimini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.