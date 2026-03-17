Kudo Kudo'nun yeni ismi "KUKiDU" oldu

İSTANBUL - Uluslararası restoran zinciri Kudo Kudo, dünya genelindeki restoran ağını tek marka çatısı altında birleştirmek amacıyla kurumsal kimliğini yenileyerek yeni markası "KUKiDU"yu duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10'dan fazla ülkede 100'ü aşkın şubeye ulaşan markanın dönüşüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.



KUKiDU, sonraki tüm uluslararası yatırımlar için kullanılacak tek marka olacak. Mevcut Kudo Kudo restoranlarının dönüşümü ise kademeli bir plan doğrultusunda gerçekleştirilecek.



Yeni markalaşma hamlesi, İstanbul'da düzenlenen iftar programında kamuoyuna paylaşıldı. Şirket, 2009 yılından bu yana oluşturduğu miras ve güveni koruyarak, modern restoran deneyimini yansıtan yeni marka kimliğiyle küresel büyüme stratejisini hızlandırmayı hedefliyor.



Dönüşüm kapsamında görsel kimlikten iç mekan tasarımına kadar birçok alanda yenilikçi bir yaklaşım benimsendi. Genç neslin beklentilerine uygun yeni ürünler geliştirilirken, markanın imzası haline gelen klasik lezzetlerin korunmasına özen gösterildi.



Yeni marka kimliğiyle son aylarda Katar, Kosova, Umman ve Ruanda'da franchise sözleşmeleri imzalanırken, yeni şubeler de faaliyete geçti. Şirket, yeni stratejisi kapsamında 2026 sonuna kadar şube sayısını iki katına çıkarmayı ve KUKiDU markasını daha geniş coğrafyalara taşımayı amaçlıyor.



Yeni küresel marka çatısı altında, iş ortaklarına daha güçlü pazarlama ve operasyonel destek sunulması da planlanıyor. Marka dönüşüm sürecinin ise Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye'deki şubelerden başlaması öngörülüyor.



- "Yeni marka konsepti test edildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUKiDU Genel Müdürü Hakan Arslantürk, Kasım 2025'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde açılan ilk şubenin "yaratıcı laboratuvar" olarak konumlandırıldığını belirtti.

Söz konusu şubede yeni marka konseptinin müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik ve ürün geliştirme süreçleri açısından test edildiğini aktaran Arslantürk, şunları kaydetti:



"Müşterilerden alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesiyle yeni model, başarıyla hayata geçirildi. Ürünlerimiz her zaman olduğu gibi el yapımı ve taze olarak hazırlanacak. Güveninizi kazanan o eşsiz lezzet, hiçbir değişiklik olmadan aynı kalacak."

KUKiDU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı (COO) Firas Aljahani de yeni marka stratejisinin, şirketin uluslararası büyüme hedeflerinin önemli parçası olduğunu belirtti.

Aljahani, "Dünya genelindeki tüm şubelerimizi modern, dinamik ve ilham verici yeni ismimiz KUKiDU altında birleştirme kararı aldık. Bu değişim sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda yılların deneyiminin ve küresel büyüme vizyonumuzun bir yansıması." ifadelerini kullandı.

