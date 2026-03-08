Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu çalışan kadınları ziyaret etti

ANTALYA - Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Avcıoğlu, ilçede çeşitli meslek gruplarında görev yapan kadınları ziyaret ederek, kadınlara çiçek verdi.

Ziyaretlerde kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki katkısına dikkati çeken Avcıoğlu, kadın emeğinin hem üretimde hem de sosyal hayatın gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kadınların fedakarlıkları ve çalışkanlıklarıyla toplumun temel direklerinden biri olduğunu belirten Avcıoğlu, "Kadınlarımız üretimden aile hayatına, çalışma hayatından sosyal yaşama kadar her alanda büyük emek ortaya koyuyor. İlçemizin gelişmesinde ve üretim gücünün artmasında kadınlarımızın katkısı çok önemli. Emek veren, üreten ve mücadele eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

