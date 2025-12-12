İlginizi Çekebilir

DeFacto ve Karaca yılbaşı koleksiyonu için bir araya geldi
Burdur'da jandarma ve emniyete tahsis edilen 56 yeni araç törenle hizmete alındı
Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
"Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı" başladı
Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Kıymacı için veda töreni düzenlendi
Kış aylarında migren atakları hava değişimiyle şiddetleniyor
Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş şekerleme, çikolata ve cips imha edildi
Adana'da evlilik kredisi alan gençlere evlilik öncesi ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Yöresel ürün markalarını oluşturan gelin görümce, 60 kişiye istihdam sağladı
Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı

Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Kıymacı için veda töreni düzenlendi

Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Kıymacı için veda töreni düzenlendi

Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Kıymacı için veda töreni düzenlendi

ANTALYA - Sakarya Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine tayin olan Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı onuruna veda töreni düzenlendi.

Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen programa Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve adliye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, her devlet memurunun kaderinde tayin olmanın bulunduğunu belirterek, "Önemli olan güzel hizmetler yaparak, geride hoş bir seda bırakabilmektir. Sayın başsavcımız ilçemizde görev yaptığı kısa sürede hoş bir seda bırakmıştır. Bundan sonraki görevlerinde ailesiyle başarılı bir hayat diliyorum." dedi.

Kıymacı da yaklaşık 16 ay gibi bir süre Kumluca'da bulunduğunu, bu sürede her zaman adaletin bir temsilcisi olarak, haktan ve adaletten yana görevini yürütmeye çalıştığını söyledi.

Son kararname ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine tayin olduğunu anımsatan Kıymacı, "Görevim süresince güzel dostluklar, geleceğe dair güzel anılar biriktirdiğime inanıyorum. Hayatımda Kumluca'nın ayrı bir yeri olacak. Böyle bir organizasyonla veda ediyor olmaktan dolayı çok duygulandım. Burada görevim süresince bir helallik oluştuysa hakkımı helal ediyorum, sizlerde haklarınızı helal edin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve adliye personelleri, Kıymacı'ya plaket ve çiçek takdim etti.



Yurt Dünya 12.12.2025 14:25:01 0
Anahtar Kelimeler: kumluca cumhuriyet başsavcısı kıymacı için veda töreni düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

DeFacto ve Karaca yılbaşı koleksiyonu için bir araya geldi

2

Burdur'da jandarma ve emniyete tahsis edilen 56 yeni araç törenle hizmete alındı

3

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

4

"Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı" başladı

5

Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Kıymacı için veda töreni düzenlendi

6

Kış aylarında migren atakları hava değişimiyle şiddetleniyor

7

Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş şekerleme, çikolata ve cips imha edildi

8

Adana'da evlilik kredisi alan gençlere evlilik öncesi ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

9

Yöresel ürün markalarını oluşturan gelin görümce, 60 kişiye istihdam sağladı

10

Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı