Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

ANTALYA - Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve beraberindeki heyet, ilçede tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Güneş ve beraberindeki heyet, Göksu Mahallesi'ni ziyaret ederek altyapı ve Göksu Deresi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Heyet daha sonra Baysı Deresi ıslah çalışması, Kavakköy Mahallesi yağmur suyu tahliye kanalları, Temel Eğitim Mahallesi elektrik trafosu terfi merkezi, Mavikent Mahallesi Yapraklı Deresi ıslah çalışması ve Karaöz Deresi ıslah çalışmalarını inceledi.

Güneş, gazetecilere, son 3 yıl içinde ilçede tamamlanan ve çalışmaları devam eden birçok hizmet bulunduğunu belirterek, bunların başında Devlet Su İşleri (DSİ) ve TEİAŞ tarafından yapılan yatırımların geldiğini kaydetti.

DSİ tarafından yapılan yatırımların maliyetinin yaklaşık 10 milyar lira olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi:

"Bu yatırımları ilçemiz için büyük bir şans olarak görüyorum. Bunlar son derece hayati yatırımlar. Çünkü ilçemizde tarım arazileri var, olası yağışta seralarımız, tarım alanları su ve sel baskınına maruz kalıyor. Dere ıslah çalışmaları bu sıkıntıların yaşanmasına engel olacak. Önümüzdeki mayıs ayında trafo terfi merkezi hizmete girdiğinde, ilçemizde enerji konusunda yaşadığımız sıkıntıların yüzde 80'i çözülmüş olacak."

Güneş'e, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, Devlet Su İşleri 133. Şube Müdürü Mehmet Şen, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, CHP İlçe Başkanı Emre Güzelyürek, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı eşlik etti.