İlginizi Çekebilir

DTİK'in Almanya Çalıştayı Antalya'da düzenlendi
Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti
Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti
Yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
Devlet desteğiyle mobilya atölyesi kuran kadın girişimci işini büyütmenin hayalini kuruyor
Kahramanmaraş'ta yıllar sonra su tutan Gavur Gölü kuş sesleriyle yeniden canlandı
Şef Akkor'a göre yöresel yemeklere ilginin temelinde "özlem ve sağlık" var
Manavgat'ta su taşkınından hasar gören yerlerde çalışmalar sürüyor
Sanofi'de üst düzey atama
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 9 şüpheli tutuklandı

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Tekdemir ziyaretlerde bulundu

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Tekdemir ziyaretlerde bulundu

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Tekdemir ziyaretlerde bulundu

ANTALYA - Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, ilçede eğitimle sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tekdemir, yeniden göreve seçilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bayram İğneli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni dönemin ilçe esnafı ve vatandaşlar için verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Heyet, ayrıca Sanayi Sitesi Başkanı Durmuş Tomaç ile bir araya geldi. Ziyarette, ilçedeki mesleki eğitim kalitesinin artırılması, çıraklık ve kalfalık süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ile sanayi esnafının nitelikli personel ihtiyacına yönelik işbirliği imkanları değerlendirildi.

Temaslarda, mesleki eğitim alan öğrencilerin sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile esnaf odaları arasında koordineli çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Tekdemir, mesleki eğitimde sahadaki paydaşların görüşlerinin önemine dikkati çekerek, gençlerin istihdamına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için işbirliğinin süreceğini ifade etti.



Yurt Dünya 17.02.2026 10:58:04 0
Anahtar Kelimeler: kumluca milli eğitim müdürü tekdemir ziyaretlerde bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Makamlar İnsanları Değiştirmemeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

DTİK'in Almanya Çalıştayı Antalya'da düzenlendi

2

Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti

3

Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti

4

Yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak

5

Devlet desteğiyle mobilya atölyesi kuran kadın girişimci işini büyütmenin hayalini kuruyor

6

Kahramanmaraş'ta yıllar sonra su tutan Gavur Gölü kuş sesleriyle yeniden canlandı

7

Şef Akkor'a göre yöresel yemeklere ilginin temelinde "özlem ve sağlık" var

8

Manavgat'ta su taşkınından hasar gören yerlerde çalışmalar sürüyor

9

Sanofi'de üst düzey atama

10

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 9 şüpheli tutuklandı