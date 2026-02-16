İlginizi Çekebilir

Kumluca'da 27. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

ANTALYA - Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl Kumluca Belediyespor yararına düzenlenen 27. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, oynanan final müsabakası ve kupa töreniyle tamamlandı.

Yaklaşık iki ay süren ve 24 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde Kahve Diyarı ve Rizom Hotels takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelenin son dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 galip tamamlayan Rizom Hotels takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Final karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulunan Kumluca Belediye Başkan Vekili Mustafa Uysal, belediye olarak ilçede çeyrek asırdan fazla bir süredir devam eden bir halı saha futbol turnuvasının daha sonuna geldiklerini söyledi.

İki aydan fazla süren turnuvada çok güzel müsabakaların oynandığını ifade eden Uysal, "Kumluca Belediyemizin düzenlemiş olduğu 27. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’na katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Takımlardaki oyuncular, takımlara sponsor olan sporseverler herkesin büyük emeği var. İnşallah gelecek yıllarda da bu güzellikleri devam ettiririz." dedi.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilirken, turnuvada görev alan hakemlere, en iyi kaleci, gol kralı, en centilmen takım, en tecrübeli oyuncu, en genç oyuncu kategorilerinde başarı ve teşekkür plaketleri takdim edildi.

Ayrıca turnuvanın şampiyonu Rizom Hotels 40 bin lira, ikinci olan Kahve Diyarı 25 bin lira ve üçüncü olan Ortaköy Dalmaz MTSK takımına ise 15 bin lira para ödülü kazandı.

Turnuvanın final karşılaşmasını Kumluca Belediye Başkan Vekili Mustafa Uysal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Şaban Eren, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş izledi.



