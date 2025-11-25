Kumluca'da 300 fidan toprakla buluşturuldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, üniversite ve ilkokul öğrencileri birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) öncülüğünde, Temel Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, "Bir çocuk, bir fidan, bir gelecek" sloganıyla 300 fidanı toprakla buluşturdu.

KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, gazetecilere, üniversite ve ilkokul öğrencileri tarafında gerçekleştirilen "Yeşil vatan, geleceğe miras" projesine destek olduklarını söyledi.

Dikilen her fidanın bir gelecek olduğunu ifade eden Durdaş, "Küresel ısınmanın etkilerini en aza indirme konusunda fidan dikiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel etkinliğe destek veren öğrencilerimiz başta olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Fidan dikim etkinliğine Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, daire amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.