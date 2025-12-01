İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de silahlı pusu girişimi kamerada: 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı
Mersin'de Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı 14 Ocak'ta başlayacak
Quick Finansall toplantısı Elazığ'da gerçekleştirildi
Antalya’da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Adana'da 15 yeni ambulans hizmete girecek
Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği
Mersin'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi
Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

Kumluca

Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

ANTALYA - Kumluca Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun desteği sağladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezinde park ve bahçelerde bulunan ağaçların bakım ve budamasından elde edilen odunlar, yakacak odun olarak değerlendiriliyor.

Elde edilen odunlar ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla odun ve yakacak desteğinde bulunduklarını söyledi.

Bu destekleri sağlarken, ilçede bulunan park ve bahçelerde bulunan ağaçlara yapılan bakımlardan elde edilen odunları değerlendirdiklerini ifade eden Avcıoğlu, "Kış ayları öncesi park ve bahçelerimizde bulunan ağaçların budama çalışmalarından elde edilen odunları her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal bir sorumluluk anlayışıyla değerlendirdik. Ekiplerimizin hazırladığı yakacakları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırarak, hem doğal kaynakların israf edilmesini önlüyor hem de sosyal destek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dayanışma kültürünü güçlendiren bu çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.



Yurt Dünya 1.12.2025 18:04:40 0
Anahtar Kelimeler: kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de silahlı pusu girişimi kamerada: 3 şüpheli tutuklandı

2

Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı

3

Mersin'de Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı 14 Ocak'ta başlayacak

4

Quick Finansall toplantısı Elazığ'da gerçekleştirildi

5

Antalya’da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

6

Adana'da 15 yeni ambulans hizmete girecek

7

Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

8

Mersin'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

9

Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi

10

Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi