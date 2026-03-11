İlginizi Çekebilir

Kumluca'da ilçe protokolü için iftar programı düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından ilçe protokolüne yönelik iftar programı düzenlendi.

Kumluca Belediyesince Günay Sahil Tesisleri'nde verilen iftara, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Erkan Özgür, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Program öncesinde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunup ilahiler söylendi.

İftar programında konuşan Avcıoğlu, birlik, beraberlik ve kardeşliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İftara katılanlara teşekkür eden Avcıoğlu, "Mübarek Ramazan ayında iftar vaktinde ilçemizdeki kamu kurumu amirleri ve eşleriyle bir arada olmak istedik. İftar sofraları birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolüdür." dedi.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.



