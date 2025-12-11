Kumluca'da "Şarkılardan anılara yolculuk" konseri düzenlendi

ANTALYA - Kumluca Belediyesi Türk Müziği topluluğu tarafından "Şarkılardan anılara yolculuk" konseri düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, koro şefliğini İbrahim Bilgenoğlu, programın sunuculuğunu ise Kamile Figen Akın ve Emel Kozaklı yaptı.

Türk Sanat Müziği klasiklerinin yer aldığı programda, 12 solist ve koro üyeleri tarafından 20 eser seslendirildi. Tiyatral anlatımlarla zenginleştirilen eserler, dinleyenlerden beğeni topladı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, konser sonrası yaptığı konuşmada, hem keyifli ve hem hüzünlü bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Konserle sanatın birleştirici gücünü ortaya koyduklarını ifade eden Avcıoğlu, "Türkülerimiz, şarkılarımız bizleri kaynaştıran bizleri bir bütün yapan en önemli unsurlardan birisi. Burada verilen emeği çok iyi biliyorum. Arkadaşlarımız gündüz kendi işlerini tamamladıktan sonra geç vakitlere kadar bu programa hazırlanıyorlar. Böylesine güzel bir programda bizleri bir araya getiren, hayatın koşturmacası içinde keyifli bir mola yaşatan ekibimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Avcıoğlu, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'na çiçek verdi.

Konsere Kumluca Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Kumluca Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tomaç, Eğitime Destek Platformu İlçe Temsilcisi Adnan Yavuz, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda sanatsever katıldı.