İlginizi Çekebilir

Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tabipler Odası Başkanı Korkmaz: Tükenen aile sağlığı çalışanları hakları için ayakta
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 105 şüpheliyi yakalandı
TEB ile EBRD'den yeşil dönüşüm için 100 milyon avroluk anlaşma
Osmaniye’de kadın kooperatiflerine teknik gezi
Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Uzm. Dr. Mürsel Koçer’den veda mesajı: Osmaniye sağlıkta tarihi bir dönüm noktasına ulaştı
Osmaniye'de trafik kazasında ölen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi
Vodafone FLEX'ten 5G odaklı yeni yıl fırsatları

Kumluca'da sebze ve sanayi atıkları için konteynerler konuldu

Kumluca

Kumluca'da sebze ve sanayi atıkları için konteynerler konuldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından sebze ve sanayi atıkları için toptancı hali ve sanayi sitesine konteynerler yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sebze ve meyve atıkları için toptancı hal bölgesine 5 ton kapasiteli 5 organik atık konteyneri, sanayi sitesine 1 atık konteyneri konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ticari alanlarda atıkların daha düzenli toplanması amacıyla ihtiyaçları belirleyerek atıkların daha doğru ayrıştırılması için bazı bölgelere yeni çöp konteynerleri yerleştirdiklerini belirtti.

Ticari hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde konumlandırılan yeni konteynerlerle çevre temizliğinin da daha güzel sağlanacağını bildiren Avcıoğlu, "Yaptığımız çalışmayla atıkların daha düzenli toplanması ve çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesini hedefliyoruz. Daha temiz ve daha düzenli bir Kumluca için çevre temizliğini korumaya ve atıkların düzenli şekilde toplanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlardan da isteğimiz atıklarını doğru şekilde ayrıştırarak çöp konteynerlerine atmaları." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 15.12.2025 12:53:06 0
Anahtar Kelimeler: kumluca'da sebze ve sanayi atıkları için konteynerler konuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Grip Kapıda Değil, Aramızda
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

2

Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

3

Tabipler Odası Başkanı Korkmaz: Tükenen aile sağlığı çalışanları hakları için ayakta

4

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 105 şüpheliyi yakalandı

5

TEB ile EBRD'den yeşil dönüşüm için 100 milyon avroluk anlaşma

6

Osmaniye’de kadın kooperatiflerine teknik gezi

7

Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

8

Uzm. Dr. Mürsel Koçer’den veda mesajı: Osmaniye sağlıkta tarihi bir dönüm noktasına ulaştı

9

Osmaniye'de trafik kazasında ölen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi

10

Vodafone FLEX'ten 5G odaklı yeni yıl fırsatları