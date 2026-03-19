Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

Kumluca

Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

ANTALYA - Kumluca Kaymakamlığı ilçede bulunan şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.

Kumluca’da bir restoranda gerçekleştirilen iftara Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, Cumhuriyet Başsavcısı Çağatay Aydın, Emniyet Müdürü Bayram Çiftçi, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, şehit yakınları ve gaziler ile aileleri katıldı.

İftar programı öncesi şehit ve gazi ailelerini kapıda karşılayan Kaymakam Bahadır Güneş ve eşi, yemek boyunca da masaları dolaşarak misafirlerle yakından ilgilendi.

İftarın ardından konuşan Güneş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümünde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar programında birlikte olmak istediklerini söyledi.

Çanakkale savaşında Elmalı, Finike ve Kumluca'dan çok sayıda şehit bulunduğunu anımsatan Güneş, "Bu savaşta sadece Kumluca’dan 11 şehit verilmiş. Bugün burada rahat ve huzur içinde yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Yaşadıkları topraklar için canlarını hiçe sayarak, kanlarını akıtan aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden geriye kalan topraklar, aziz hatıralarınız ve aileleriniz bizlere emanettir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından dua okundu.

Daha sonra şehit aileleri ve gazilere Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.



Yurt Dünya 19.03.2026 00:01:14
