İlginizi Çekebilir

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi
Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi
Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Adana'da okullar ramazan için süslendi
Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar
Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar
İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak
Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar

Kumlucalı öğrenci "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" projesinde birincilik elde etti

Kumlucalı öğrenci

Kumlucalı öğrenci "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" projesinde birincilik elde etti

ANTALYA - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi" kapsamında düzenlenen panelde, Kumluca Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Ferahnaz Karakuş, Antalya birincisi oldu.

Antalya'daki fen liseleri ve proje okullarının katılımıyla gerçekleştirilen panelde öğrenciler, eleştirel okuma becerileri, analiz yeteneklerini ve yazınsal yaratıcılıklarını sergiledi.

Kumluca Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ferahnaz Karakuş, etkili sunumu ve özgün bakış açısıyla jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak birinciliğe layık görüldü.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, başarının ilçe adına gurur verici olduğu söyledi.

Projenin öğrencilerin okuma, yazma, anlatım ve muhakeme becerilerini arttırma konusunda önemli olduğunu vurgulayan Tekdemir, "Öğrencimiz Ferahnaz Karakuş'un elde ettiği bu başarı, Kumluca'mızın eğitimdeki kalitesini ve okuma kültürüne verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. Gençlerimizin okuyan, sorgulayan ve analiz eden bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. İl birincisi olarak bizleri gururlandıran öğrencimizi ve kendisine rehberlik eden danışman öğretmeni Cumali Kartal'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.



Yurt Dünya 18.02.2026 12:45:04 0
Anahtar Kelimeler: kumlucalı öğrenci "oku-yorum yazı-yorum" projesinde birincilik elde etti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi

2

Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

3

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi

4

Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

5

Adana'da okullar ramazan için süslendi

6

Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar

7

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

8

Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar

9

İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak

10

Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar