Kumlucalı öğrenci "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" projesinde birincilik elde etti

ANTALYA - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi" kapsamında düzenlenen panelde, Kumluca Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Ferahnaz Karakuş, Antalya birincisi oldu.

Antalya'daki fen liseleri ve proje okullarının katılımıyla gerçekleştirilen panelde öğrenciler, eleştirel okuma becerileri, analiz yeteneklerini ve yazınsal yaratıcılıklarını sergiledi.

Kumluca Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ferahnaz Karakuş, etkili sunumu ve özgün bakış açısıyla jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak birinciliğe layık görüldü.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, başarının ilçe adına gurur verici olduğu söyledi.

Projenin öğrencilerin okuma, yazma, anlatım ve muhakeme becerilerini arttırma konusunda önemli olduğunu vurgulayan Tekdemir, "Öğrencimiz Ferahnaz Karakuş'un elde ettiği bu başarı, Kumluca'mızın eğitimdeki kalitesini ve okuma kültürüne verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. Gençlerimizin okuyan, sorgulayan ve analiz eden bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. İl birincisi olarak bizleri gururlandıran öğrencimizi ve kendisine rehberlik eden danışman öğretmeni Cumali Kartal'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.