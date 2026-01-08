Kurtuluşun 104. yılında “Destanların Dansı” sahne aldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Destanların Dansı” tiyatral dans gösterisi, final gecesinde izleyenlere hem coşku hem de duygu dolu anlar yaşattı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisi’nde gerçekleştirilen gösteride ekip, sahne performansıyla sanatseverlerden tam not aldı.
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan tiyatral gösteri ‘Destanların Dansı’ sahnelendi. Gösterisinin sanat yönetmenliğini Serhat Turak üstlenirken müzik seçimleri de Taner Demiralp tarafından yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı unutulmaz gecede sanatseverler Nuh Tufanı’ndan Çanakkale Destanı’na kadar Anadolu ve Kafkas halklarının eşsiz tarihini göz alıcı kostümler, her dans için özenle hazırlanmış koreografiler ve birbirinden özel müziklerle hazırlanmış gösteriyi soluksuz izledi. Dans grubunun geleneksel kostümleriyle renkli koreografiler de sergilediği gösteride izleyiciler zaman zaman keyifli zaman zaman ise duygu dolu anlar yaşadı. Kurtuluş coşkusunun kültürel ve sanatsal etkinlikle taçlandırıldığı anlamlı gece yoğun katılımla gerçekleştirildi. “Destanların Dansı” tiyatral dans gösterisi ekibi sahne performansıyla sanatseverlerden tam not aldı. Gösteri sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Kevser Davarcı, Seda Horuzoğlu ve Doç. Dr. Selim Serhan Yıldız ile Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Çomu tarafından Sanat Yönetmeni Serhat Turak’a çiçek takdim edildi. 



